Padre é afastado de paróquia de Boquim (SE) após amante pedir R$ 70 mil para não vazar fotos íntimas

Um padre foi afastado da Paróquia de Boquim, em Sergipe (SE), após seu amante pedir R$ 70 mil a ele para manter o relacionamento em segredo. O homem tentou extorquir a quantia para não vazar fotos e vídeos íntimos.

José Raimundo Soares Diniz era pároco da Paróquia Senhora Sant'Ana, e teve seu afastamento divulgado pela Diocese em nota oficial nas redes sociais. O texto fala em providências tomadas para resguardar os "direitos de todas as partes envolvidas, incluindo o sacerdote".

O caso foi descoberto após o padre denunciar a extorsão à Polícia. Ele marcou com o amante a entrega do dinheiro no último sábado (22), e avisou às autoridades, que realizaram a prisão em flagrante. O homem, no entanto, já está em liberdade após pagar fiança.

Segundo a denúncia, os encontros sexuais ocorriam dentro da paróquia entre o padre e o amante, que seria um servidor da Prefeitura de Boquim.

Padre conheceu amante durante confissão

Conforme o padre informou à Polícia, ele conheceu o homem durante uma confissão na igreja. Eles trocaram fotos íntimas e iniciaram uma relação.

Após as extorsões e a prisão, o fiel foi exonerado de seu cargo na gestão municipal de Boquim, conforme a Prefeitura informou ao portal g1.

Outra polêmica

Em janeiro deste ano, o padre José Raimundo se envolveu em outra polêmica, ao falar que um casal de noivos era "pobre". Ele falou sobre a decoração e a qualidade do tapete escolhido pelos noivos: "Deve ser um casal pobre".

Ele pediu desculpa pelo ocorrido após a repercussão, e chegou a dizer que só falou do tapete, pois havia possibilidade de ocorrer algum acidente, porque o piso era escorregadio.