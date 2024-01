Padre pede desculpas por comentários sobre decoração de casamento em Sergipe: 'Casal pobre'

Um padre de Boquim, no Sergipe, pediu desculpas, nesta segunda-feira (8), após reclamar da qualidade do tapete escolhido pelos noivos que se casaram na Igreja Nossa Senhora de Santana, no último sábado (6). O pároco Raimundo Diniz teria dito que deveria "ser um casal pobre".

"Peço publicamente aos familiares do noivo e da noiva e às pessoas que divulgaram esse vídeo, peço perdão se feri, não fui compreendido, entendido ou se falei palavras que feriram alguém. Publicamente ao bispo e a toda a diocese peço perdão", disse o sacerdote nas redes sociais.

O padre ainda informou que não agiu discriminando ninguém. "Quando eu disse certamente que devem ser pessoas simples ou pobres, não estava discriminado ninguém, afinal de contas minha vida de sacerdote é acolher e defender os pobres", refletiu.

'Deve ser um casal pobre'

No último sábado (6), durante uma missa que antecedeu um casamento, o padre Raimundo disse não iria dar a comunhão porque o tapete estava fazendo fiéis escorregarem.

"Não é tapete, é um negócio muito devagar, que escorrega, né? Pra não dizer que é coisa ruim. Foi essa condição que os noivos tiveram, infelizmente. A gente percebe que eles são bem simples e que a arrumação é bem simples, né? Deve ser um casal pobre", disse o padre.

Em vídeo, o padre diz que os tapetes não serão mais utilizados na decoração. "Não pode fazer uma arrumação decente, não arrume, mas pra fazer armengue, aqui mais não, porque eu quero evitar acidentes", concluiu.