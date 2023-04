Prazo para pedir isenção no Enem 2023 termina nesta sexta (28); veja como solicitar

O prazo para pedir a isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2023 termina nesta sexta-feira (28), às 23h59. Os resultados dos pedidos serão divulgados no próximo dia 8 de maio, segundo o Governo.

Aqueles que solicitaram a isenção e não compareceram nos dois dias de prova da edição do ano passado do exame terão de justificar a ausência se quiserem ter direito ao benefício novamente neste ano.

Têm direito à isenção:

Alunos do último ano do ensino médio no ano de 2023, em qualquer modalidade de ensino, na rede pública declarada ao Censo Escolar da Educação Básica;

Quem cursou todo o ensino médio em escola da rede pública ou como bolsista integral na rede privada e tiver renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio;

Quem declarar situação de vulnerabilidade socioeconômica, por ser membro de família de baixa renda e estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.

Como solicitar a isenção?

É preciso entrar na Página do Participante e informar CPF, data de nascimento, e-mail e número de telefone válido. Quem estava isento na edição do ano passado do exame, mas não compareceu à prova, deve, antes, justificar a ausência, anexando um atestado médico ou um boletim de ocorrência, por exemplo.

Tanto os resultados das justificativas de ausência como dos pedidos de isenção serão divulgados no dia 8 de maio.

Importante lembrar que, mesmo tendo o pedido de isenção aceito pelo Governo, ainda é necessário fazer a inscrição no exame, entre os dias 5 e 16 de junho. As provas serão aplicadas em 5 e 12 de novembro.

Enem

O Enem é a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Programa Universidade para Todos (Prouni) e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), que considera as notas individuais obtidas pelos inscritos no Enem para aproveitamento nos processos seletivos.

Quando saem os resultados da isenção? Em 8 de maio. Caso o pedido seja negado, é possível entrar com recurso entre 8 e 12 de maio.