Policial militar é morto com tiros da própria arma durante abordagem em Criciuma (SC)

Um agente da Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC) morreu após ser atingido por tiros enquanto realizava uma abordagem policial, em Criciúma, no interior do Estado. O responsável pelo assassinato, ocorrido nessa terça-feira (3), teria utilizado a própria arma do policial para efetuar os disparos.

De acordo com informações do jornal O Globo, câmeras de segurança registraram a ação. Nas imagens, é possível observar o momento em que a viatura da vítima, identificada como sendo o 3º Sargento Davi Appel da Silva, se aproxima do suspeito, que caminhava na calçada. Ao notar a aproximação dos policiais, o homem parte para cima do carro e agride o agente. Em seguida, ele coloca parte do corpo dentro do veículo através da janela e desarma Davi, atirando contra o PM.

Após efetuar os disparos, o suspeito ainda desfere coronhadas no condutor da viatura e tenta fugir, mas acaba sendo capturado por testemunhas e entregue à Polícia. Ele foi preso em flagrante.

Natural de Santa Catarina, o homem tem 45 anos e já responde por dano, lesão corporal, desacato, resistência, desobediência, violência doméstica, posse de drogas e ato obsceno.

A Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC) abriu um inquérito para investigar a ocorrência.

Davi Appel tinha 37 anos e deixa esposa e uma filha.

AUTORIDADES LAMENTAM

Em nota, a PMSC lamentou a morte do agente e prestou solidariedade à família: “Expressamos nossa solidariedade e sentidas condolências aos familiares, amigos e colegas de farda do policial, reconhecendo o imensurável sacrifício e dedicação deste herói em servir e proteger a sociedade. Sua coragem e comprometimento com o dever serão lembrados e honrados por todos nós”.

Através das redes sociais, o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), também se manifestou sobre o caso.

“Quero expressar minha solidariedade à família do policial, aos colegas e à Polícia Militar. Não mediremos esforços para que este crime não fique impune e o criminoso seja devidamente responsabilizado”, escreveu ele.