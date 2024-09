Empresário é morto após descobrir traição da esposa com cunhado em Praia Grande (SP)

O empresário Igor Peretto foi encontrado morto, no último sábado (31), no apartamento da irmã, Marcelly Peretto, em Praia Grande, litoral de São Paulo (SP). As investigações da Polícia Civil indicam que o crime aconteceu após o homem descobrir que a esposa, identificada como Rafaela Costa da Silva, estava tendo um caso extraconjugal com o marido da irmã de Marcelly, Mario Vitorino da Silva Neto, que também era sócio dele.

No início da manhã do dia crime, os quatro se reuniram no endereço. Câmeras de segurança flagraram que Marcelly e Rafaela chegaram juntas, por volta das 4h37. A vítima e Mario entraram logo depois, às 5h40. Cerca de 25 minutos depois, o suspeito e Marcelly foram embora. As informações são do portal G1 e da emissora Record TV.

Rafaela não foi gravada deixando o prédio, mas as investigações indicam que ela já estaria na garagem, em um carro.

Em depoimento à Polícia, na segunda-feira (2), Marcelly disse que foi obrigada a deixar o local do crime com o marido e, em seguida, foi abandonada por ele em um posto de gasolina. Apesar de estar no apartamento no momento do assassinato, ela disse que não viu o irmão sendo morto.

Ainda conforme as investigações, após o desembarque da cunhada, Rafaela teria abandonado o carro que conduzia e se juntado a Mario. Às autoridades, a irmã de Igor disse que ambos os casamentos viviam um momento de crise.

Gritos e barulhos alertaram vizinhos

Agentes da Polícia Militar encontraram a vítima morta, com cerca de 20 marcas de facadas, em um dos quartos do apartamento. A corporação foi acionada pela síndica do prédio, que disse ter ouvido gritos e barulhos do imóvel.

A administradora relatou que tentou entrar em contato com os moradores, apertando a campainha algumas vezes, mas não teve resposta. Então, acionou um chaveiro para abrir a porta. Ao entrar, encontrou marcas de sangue, móveis revirados e o corpo do empresário.

A suposta arma do crime, uma faca, foi achada no banheiro e foi apreendida pela Polícia. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte de Igor no local.

Vereador de São Vicente, Tiago Peretto, irmão de Igor e Marcelly, revelou à Record TV que o rastreador do carro em que Mario e Rafaela fugiram registrou que os dois fizeram uma parada em Guararema. Então, seguiram em direção ao estado do Rio de Janeiro. Ainda segundo o familiar, o casal furtou cerca R$ 100 mil da conta da empresa que Mario e Igor administravam.

Nas redes sociais, o parlamentar publicou um anúncio de recompensa, no valor de R$ 50 mil, para quem tiver informações sobre o paradeiro dos suspeitos. O crime foi registrado como homicídio na Central de Polícia Judiciária (CPJ).