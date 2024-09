Fisiculturista catarinense de 19 anos morreu de causas naturais, aponta Polícia

A Polícia Civil de Santa Catarina informou que a morte do fisiculturista Matheus Pavlak, de 19 anos, foi registrada como "aparentemente natural" e, por isso, não foi aberto inquérito para investigação. As informações são do g1.

O atleta teve uma parada cardiorrespiratória em casa, na cidade de Blumenau, no último domingo (1º). Segundo a Polícia, não havia indícios de crime no local. A Polícia Científica informou ao site ter sido acionada para confecção de laudo sobre a morte.

Atleta de competição

Matheus Pavlak participava de competições de fisiculturismo na cidade e na região do Vale do Itajaí. Ele era filho do 2º Sargento da Polícia Militar catarinense, Joel Marcelino Pavlak, que também é professor de Educação Física do Colégio Policial Militar Feliciano Nunes Pires (CFNP), instituição onde Matheus estudou e que confirmou o falecimento dele, em nota divulgada nas redes sociais.

"Neste difícil momento, registramos aos familiares e amigos do Sgt PM Pavlak, os sentimentos de profunda tristeza e solidariedade de todos os militares do CFNP Blumenau", diz o comunicado.