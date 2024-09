Jovem fisiculturista de 19 anos morre após parada cardiorrespiratória em Santa Catarina

O fisiculturista Matheus Pavlak morreu, aos 19 anos, nesse domingo (1º), em Blumenau, Santa Catarina. O atleta foi vítima de uma parada cardiorrespiratória em casa, conforme informações do portal G1.

O jovem era filho do 2º Sargento da Polícia Militar catarinense, Joel Marcelino Pavlak, que também é professor de Educação Física do Colégio Policial Militar Feliciano Nunes Pires (CFNP), instituição onde Matheus estudou e que confirmou o falecimento dele, em nota divulgada nas redes sociais.

"Neste difícil momento, registramos aos familiares e amigos do Sgt PM Pavlak, os sentimentos de profunda tristeza e solidariedade de todos os militares do CFNP Blumenau", diz o comunicado.

A escola ainda detalhou que o velório do fisiculturista acontece nesta segunda-feira (2), na capela do cemitério São José, em Blumenau. O sepultamento está previsto para ser realizado às 16h, no Cemitério São José, no mesmo município.

Nas redes sociais, o atleta compartilhava a rotina de treinos e de competições. No Instagram, o treinador dele, Bruno Deschamps, lamentou a morte do aluno.

"Neste momento de dor, que possamos encontrar consolo nas memórias que nosso querido Matheus deixou. Que o amor e a alegria que ele trouxe para nossas vidas continuem a iluminar nossos corações. Sua presença será eternamente lembrada, e o impacto que ele teve nossas vidas jamais será esquecido", escreveu o coach.