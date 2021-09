Nuvem de poeira vermelha cobre Ribeirão Preto e cidades do entorno neste domingo

A cidade de Ribeirão Preto, em São Paulo, ficou coberta de poeira em algumas áreas antes da chuva que banhou o município na tarde deste domingo (26). Moradores de diversos pontos da cidade registraram vídeos de partículas de terra suspensas, formando uma nuvem vermelha.

Nas redes sociais, usuários reagiram com espanto ao ocorrido. "Queria chuva, recebi fim do mundo", escreveu uma usuária no Twitter, comparando o cenário gravado a uma "mistura" dos filmes Mad Max e Maze Runner. "Ribeirão Preto tá sinistro", publicou outro perfil na plataforma.

Legenda: Paisagem formada com a nuvem vermelha foi divulgada por usuários do Twitter Foto: reprodução/Twitter

Conforme o portal G1, pessoas dos bairros Guaporé, Lagoinha, Jardim Botânico e Nova Aliança fizeram imagens da poeira em movimento. A nuvem também pôde ser vista em nos municípios paulistas de Franca, Orlândia, Jardinópolis e Viradouro.

Céu escuro

O céu da região escureceu por volta das 15h, dando indícios da chegada da precipitação na área. A publicação indica que, até as 17h, o Centro Integrado de Informações Meteorológicas (CIIAGRO) registrou 24,4 milímetros (mm) de chuva — o volume não atingia a marca de 10 mm desde julho.

Durante a manhã, houve registros de pancadas isoladas que chegaram a 0,3 mm, ainda conforme o CIIAGRO.

De acordo com o portal G1, a quantidade, embora baixa, foi suficiente para melhora da qualidade do ar, deixando o índice bom, segundo a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb).

Às 18h deste domingo, porém, a plataforma do Cetesb registrou a qualidade do ar de Ribeirão Preto como "ruim", com índice de 82 do poluente MP10.