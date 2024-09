Mulher viraliza ao filmar tentativa de assalto enquanto se maquiava dentro de carro, em SP

Uma mulher viralizou nas redes sociais após publicar um vídeo de uma tentativa de assalto que sofreu enquanto se maquiava dentro do carro, em São Paulo. A vítima é Giovanna Fornagieri, e a gravação já conta com mais de 5 milhões de visualizações no TikTok.

No vídeo, Giovanna aparece olhando para a câmera enquanto passava gloss nos lábios, quando foi abordada por um homem que tentou roubar o celular dela. "Estava indo para o trabalho, aí, no farol aproveitei para terminar de me maquiar. Fui inocente, estava com o celular ali na frente", relatou nas redes sociais.

Veja também País Mulher se torna policial e ajuda a prender assassino do próprio pai 25 anos após o crime, em Roraima País Psicólogo é preso no Paraná após ser filmado beijando paciente à força

A gravação ainda mostra o momento em que o homem quebra o vidro da janela do carro, mas Giovanna consegue pegar o aparelho a tempo. Ela disse que o homem demorou para quebrar o vidro por conta da película. "Consegui pegar o celular a tempo, e não aconteceu nada comigo. Ele não levou nada, porque ele saiu correndo", disse.

Em outro vídeo, ela mostra o carro sendo rebocado após ter a janela danificada.