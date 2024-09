Psicólogo é preso no Paraná após ser filmado beijando paciente à força

O psicólogo Alex Sandro de Lourenço, de 47 anos, foi preso na noite de quarta-feira (25) em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, após ser filmado beijando uma paciente à força durante uma consulta. As informações foram confirmadas pelo portal g1 da região.

Segundo o delegado Fernando Vieira, responsável pelo caso, a filmagem foi feita por vizinhos do consultório. Os autores do vídeo tinham visão do interior das janelas.

Os vizinhos, então, chamaram a Polícia Militar do Paraná (PM-PR) enquanto socorriam a paciente. A mulher, que tem 23 anos, não teve a identidade revelada, mas ficou em estado de choque após o ocorrido.

Veja também País Mulher se torna policial e ajuda a prender assassino do próprio pai 25 anos após o crime, em Roraima País Criança de 4 anos morre após ser esquecida dentro de carro em Joinville (SC)

Outras gravações já haviam sido feitas do consultório, aponta a investigação. Segundo as testemunhas, o psicólogo já foi visto em comportamento similares com possíveis vítimas.

"Eu entendi, pelo contexto que me foi apresentado, que ele utilizou da profissão dele, da confiança dele de psicólogo, para ludibriar de forma ardilosa", afirmou o delegado em entrevista ao g1.

Beijo em consulta

A mulher relatou em depoimento que estava sendo atendida pelo psicólogo quando ele perguntou se poderia abraçá-la durante a sessão. Nesse momento, o homem a jogou contra a parede e a beijou à força, o que resultou no choro da vítima e, em seguida, na expulsão dela da sala.

Agora, o crime está sendo investigado como violação sexual mediante fraude. A pena prevista é de dois a seis anos de prisão, mais uma multa caso a violação tenha sido cometida para obter vantagem econômica.

Durante depoimento, o suspeito alegou inocência e colocou sobre a vítima a responsabilidade de ter iniciado o beijo. Conforme o delegado, entretanto, as imagens mostram o oposto do relatado por ele.

Prisão do psicólogo

Alex Sandro de Lourenço foi detido em flagrante, em casa, já que deixou o consultório após o ocorrido. A prisão foi convertida em preventiva, sem prazo para soltura, após audiência de custódia na quinta-feira (26).

A defesa do profissional voltou a alegar inocência, mas afirmou que ele só deve se pronunciar durante o processo judicial. O Conselho Regional de Psicologia do Paraná (CRP-PR) afirmou, em nota, que Lourenço tem inscrição principal no Rio Grande do Sul, mas possui procedimentos de apuração de denúncias em trâmite.

A equipe de investigação tenta identificar outras pacientes vistas nas filmagens para ouvi-las.