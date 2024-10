Motorista morre em acidente e irmão dele mata parte dos sobreviventes a tiros em MT

Um carro com três pessoas acabou se chocando contra uma caminhonete, na tarde de segunda-feira (30), em Nobres (MT). O impacto do acidente provocou a morte imediata do motorista do veículo menor. Os outros dois ocupantes do carro sobreviveram, mas foram assassinados pelo irmão da primeira vítima, logo em seguida. O condutor do automóvel maior também sobreviveu e foi encaminhado para uma unidade de saúde.

O caso aconteceu na rodovia MT-241 e, conforme dados da Polícia Civil, Oesdras Marques Arruda Santana, de 29 anos, faleceu com o choque entre os veículos. No carro com ele estavam o jovem Kauã Patrick Pires da Silva, de 21 anos, e outra pessoa, que ainda não foi identificada. Ambos sobreviveram ao acidente, mas foram mortos por Jessé de Arruda Santana, de 23 anos, irmão de Oesdras. As informações são dos portais CNN e G1.

Segundo a corporação, o homem encontrou o familiar sem vida, sacou uma arma e atirou contra os outros dois ocupantes do carro, os matando. Agentes da Polícia Militar chegaram a perseguir o suspeito, mas ele acabou conseguindo fugir, e, até o início da manhã desta quarta-feira (2), segue foragido.

Também sobrevivente do acidente, o motorista da caminhonete foi encaminhado para um hospital em estado grave. Não há detalhes sobre o atual estado de saúde dele.

O delegado Rogério Gomes Rocha disse que informações preliminares indicam que Oesdras invadiu a pista contrária e bateu contra o veículo de porte maior. "Não se sabe o motivo, se era uma ultrapassagem ou uma avaliação equivocada do condutor, mas foi uma batida muito forte”, explicou o titular ao G1.

Ainda conforme a fonte, o motorista morto era conhecido pelas Forças de Segurança por envolvimento em crimes como facção criminosa, tráfico de drogas e homicídios. O irmão dele também seria suspeito em outro caso de assassinato.