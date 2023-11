Motorista de ônibus salva mulher de estupro em rua de São Paulo: 'ele ia fazer o mal a ela'

Um motorista de ônibus e dois passageiros salvaram uma mulher de uma tentativa de estupro, em São Paulo. Uma câmera de segurança registrou o momento, que aconteceu ocorreu na Rua Dom Vilares, na Vila das Mercês, e foi registrado no dia 23 de outubro no 26º Distrito Policial da cidade.

No vídeo, é possível ver a mulher caminhando pela rua quando foi abordada pelo suspeito com um objeto cortante. Ao g1, o motorista Paulo Sousa, de 64 anos, relatou que ao ver a cena desconfiou do homem.

Veja também

"Era uma coisa bem estranha, até achei que era briga de casal no começo. Olhei bem e pensei: 'tem coisa errada aí'. Parei o carro e disse que a bolsa dela caiu. Ele chegou de um jeito brusco e fiquei parado com o ônibus, e perguntei se ela precisava de ajuda, e ela fez um gesto com as mãos de 'vem, vem'", contou.

À polícia, a mulher de 39 anos contou que estava a caminho do trabalho quando foi abordada pelo suspeito, que a obrigou a segui-lo. Ao desconfiar da situação, o motorista desceu do ônibus, junto com outros dois passageiros, e foram atrás da vítima.

Na gravação, aparece o momento em que a mulher conseguiu sair do lado do suspeito. O homem ainda discute com o passageiro e o motorista, depois se afasta e continua andando pela rua normalmente.

Segundo Paulo, a mulher ficou paralizada e conseguiu explicar o ocorrido cerca de 3 minutos depois do homem ter fugido. "Ela falou que era um estuprador. Ele [agressor] ainda disse que ela era mulher dele", disse o motorista.

O suspeito ainda não foi identificado e a 26º DP segue investigando o caso.