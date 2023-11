Influenciadora morre após sofrer infarto fulminante aos 41 anos

A influenciadora de estilo de vida Vanessa Mancini, de apenas 41 anos, morreu na última segunda-feira (6), vítima de um infarto fulminante, em Manaus, onde residia.

Segundo informações do portal UOL, a família de Vanessa confirmou a morte, contou que ela chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu.

A Polícia Civil também esteve no local, mas dispensou suspeita de crime, com isso, não haverá abertura de inquérito sobre a morte. Nos comentários das últimas publicações do Instagram, amigos e seguidores enviaram mensagens de despedida para a influenciadora. "Vou sempre lembrar de vc com essa sua alegria, que era única! Vá em paz minha amiga", disse uma das amigas de Vanessa.

Apesar do trabalho como influenciadora, a última postagem nas redes sociais havia sido em julho deste ano.