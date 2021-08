Miss Roraima Teen morre aos 21 anos durante cirurgia de emergência após passar mal

A Miss Roraima Teen Vanessa Lays Soares Aguiar morreu, na madrugada desta quarta-feira (4), em Boa Vista, capital do estado. A jovem, de 21 anos, era estudante de Enfermagem e morreu durante cirurgia de emergência no Hospital Geral de Roraima (HGR). As informações são do portal G1.

Vanessa Lays precisou passar por um procedimento de retirada de tumor do abdômen, segundo uma prima. A Secretaria de Saúde roraimense, em nota, informou que a paciente teve "quadro gravíssimo de hipotensão e hemorragia ocasionada por tumoração abdominal".

De acordo com a Pasta, Vanessa Lays foi encaminhada de forma emergencial para o centro cirúrgico da unidade de saúde após avaliação médica, mas não resistiu mesmo com todo o empenho dos profissionais da equipe.

Dores abdominais

A prima relatou que a miss teen sentiu fortes dores no abdômen na noite dessa terça-feira (3) e foi ao Pronto Atendimento Cosme e Silva, na zona Oeste de Boa Vista. De lá, Vanessa Lays foi transferida para o HGR.

Ainda conforme a familiar, foi descoberto um tumor próximo ao fígado em seguida à realização de alguns exames. A miss passou pelo procedimento, mas sofreu hemorragia e foi a óbito.

Conforme o jornal Folha de Boa Vista, familiares contaram que a miss sofria de dores lombares havia muitos anos e investigava o problema.

"Ela tinha umas crises estomacais e tinha uma gastrite severa. Ela chegou a ir ao Hospital Cosme Silva e em seguida foi levada para o Hospital Geral de Roraima para uma cirurgia de urgência", disse um parente.

Quem é Vanessa Lays

A jovem, além de Miss Roraima Teen 2018, foi eleita duas vezes, em 2020 e 2016, Miss Rorainópolis, cidade no interior do estado.

O prefeito rorainopolitano, Leandro Pereira (SD), lamentou, em nota, a morte da miss, cujos pais ainda vivem na cidade e atuam como servidores municipais.

"Neste momento de dor, me solidarizo com seus familiares, expresso minhas sinceras condolências pela perda trágica e prematura", diz o gestor municipal.

O perfil do concurso de beleza Miss Teen Roraima publicou, no Instagram, nota de pesar sobre o falecimento da jovem.

A faculdade na qual Vanessa Lays estudava, também lamentou a morte da estudante. "Que Deus conforte a todos nesse momento de dor e consternação. Recebam nesta hora difícil, abraço de afeto e solidariedade". O enterro da jovem deve acontecer em Rorainópolis.