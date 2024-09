Médico é preso por suspeita de atropelar, matar idosa e fugir sem prestar socorro no RS

Um médico, suspeito de atropelar e matar uma idosa de 66 anos em Sapiranga, no Rio Grande do Sul, foi preso em flagrante nessa terça-feira (24) pela Polícia Civil. Segundo testemunhas, o homem de 59 anos fugiu do local sem prestar socorro à vítima. O profissional de saúde não teve o nome revelado.

Os agentes de segurança localizaram o veículo envolvido no acidente, um Mitsubishi ASX de cor prata, próximo à UBS Jardim, em Parobé (RS), local onde o suspeito atua como médico. O carro estava abandonado, com o para-brisa trincado e a parte frontal amassada. O homem foi encontrado pela polícia em outra unidade de saúde. As informações são do portal g1.

Veja também País Tiktoker é agredido por colega de faculdade com socos, em São Paulo País Prefeita de cidade de SC é internada na UTI e tem perna amputada após trombose

O delegado Rafael Sauthier, responsável pelo caso, afirmou que o acidente ocorreu pouco antes das 7h na altura do km 27 da ERS-239. Durante a abordagem policial, o médico confessou ter atropelado a mulher e fugido do local. Ele foi preso pelos crimes de homicídio culposo de trânsito, omissão de socorro e fuga do local de acidente.

A apuração da polícia aponta que ele tem antecedentes criminais por ameaça, lesão corporal e perseguição à mulher. O suspeito também já havia se envolvido em outro homicídio culposo de trânsito anteriormente.

A vítima foi identificada como Anna Gonchoroski. O velório ocorreu na terça-feira (24) em Sapiranga.