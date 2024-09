Tiktoker é agredido por colega de faculdade com socos, em São Paulo

O influenciador e tiktoker Luigi Del Nero, de 20 anos, foi agredido com socos no rosto, na manhã dessa terça-feira (24), no bairro Consolação, na região central da cidade de São Paulo.

Em nota ao Diário do Nordeste nesta quarta-feira (25), a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-SP) informou que o estudante foi alvo dos golpes por volta das 9h, na rua Maria Antônia. A pasta detalhou que ele disse ter recebido socos na região do rosto, supostamente deferidos por um colega de faculdade.

O caso foi registrado como lesão corporal no 18º Distrito Policial (Alto da Mooca), e a vítima foi orientada sobre o prazo para a representação criminal. Até a publicação deste material, Luigi Del Nero não se manifestou publicamente sobre o caso.

Com mais de 453 mil seguidores no TikTok e cerca de 58 mil no Instagram, o jovem costuma compartilhar conteúdos sobre estilo de vida e academia.