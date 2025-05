MEC anuncia R$ 400 mi em recomposição orçamentária às instituições e envio de recursos atrasados

O Ministério da Educação (MEC) anunciou, nesta terça-feira (27), a recomposição orçamentária em R$ 400 milhões e regularização dos repasses para custeio de janeiro a maio deste ano. A informação foi dada pelo ministro Camilo Santana em reunião com reitores e reitoras federais das universidades e institutos.

“Nós vamos garantir a recomposição orçamentária no valor de R$ 400 milhões, acima do que foi cortado do orçamento. Nós também vamos regularizar a questão do financeiro até o mês de maio, quando se deixou de repassar para universidades e institutos federais algo em torno de R$ 300 milhões”, declarou o ministro.

Valor de janeiro a maio — equivalente aos R$ 300 mi — deve ser pago em até dois dias, informou Camilo Santana.

Outro anúncio do MEC foi acerca do limite anual de orçamento dos institutos e universidades federais que, a partir de junho, voltará a ser de um doze avos (1/12), ao invés da medida adotada em março, que restringia o uso do orçamento a 1/18 do total previsto para o ano na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025.