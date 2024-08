Mancha de fogo com mais de 500 km de extensão se espalha na Amazônia

Uma grande mancha de fogo foi registrada no sul da Amazônia na manhã desta quarta-feira (28). A intensidade das chamas foi captada pelo satélite Copernicus e disponibilizada pelo site Windy em torno das 11 h, revelando uma concentração de monóxido de carbono em uma vasta região da Bolívia e nos estados de Rondônia, Amazonas e Mato Grosso.

De acordo com informações do portal Uol, o fogo atingiu mais de 500 km de altura no mapa, e 400 km de largura. Dados do Programa de Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Especiais (INPE) informam que a Amazônia registrou 28.697 focos de calor neste mês, com altos números nesta terça-feira.

Esses registros vêm numa crescente, principalmente no mês de agosto. Apenas nos dois últimos dias, foram 3,5 mil focos na parte brasileira do bioma. A região da Bolívia também foi atingida de forma severa, chegando a 2,7 mil focos de calor no mesmo período.

Os incêndios ainda provocam uma piora na qualidade do ar, que foi classificada como "perigosa" em várias cidades dos estados de Rondônia, Amazonas e Mato Grosso. Essa classificação alerta que a poluição do ar pode provocar problemas sérios de saúde a humanos e animais nessas regiões.

Ainda segundo a publicação, o número de focos de queimadas no Brasil em agosto de 2024 já é o maior para o mês desde 2010. Foram 53.976 focos de incêndio até esta terça-feira (27). No total deste ano, o país já registrou 112.392 focos de queimadas.