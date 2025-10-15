Mãe e padrasto são presos após matar e concretar corpo de criança em SP

Uma menina de cinco anos que estava desaparecida foi encontrada morta nos fundos da casa do padrasto, em Itapetininga, no interior de São Paulo, nesta terça-feira (14). Segundo o g1, o corpo de Maria Clara Aguirre Lisboa foi achado concretado no quintal da casa. A mãe e padrasto da criança confessaram o crime e estão presos.

Segundo a Polícia Civil, os suspeitos serão denunciados por homicídio e ocultação de cadáver. O delegado responsável pelo caso, Franco Augusto, informou que a dupla demorou cerca de dois dias para enterrar o corpo da criança nos fundos da casa.

O corpo estava em uma cova rasa, já em estado avançado de decomposição, e apresentava sinais de lesões provocadas por instrumento contundente, possivelmente causadas por ferramentas.

Investigação

O caso começou a ser investigado após a avó paterna da vítima denunciar o desaparecimento da menina ao Conselho Tutelar. O padrasto, Rodrigo Ribeiro Machado, e a mãe, Luiza Aguirre Barbosa da Silva, foram conduzidos à delegacia, onde confessaram o crime.

A Polícia Civil pediu a prisão temporária dos suspeitos, e ainda investiga a responsabilidade dos pais de Rodrigo, que moravam e são os donos da casa onde o corpo foi encontrado.