Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Mãe e padrasto são presos após matar e concretar corpo de criança em SP

O corpo apresentava sinais de lesões provocadas por instrumento contundente

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 08:13)
País
Imagem mostra local onde corpo de criança foi encontrado
Legenda: O corpo estava em uma cova rasa, já em estado avançado de decomposição
Foto: Divulgação / Polícia Civil

Uma menina de cinco anos que estava desaparecida foi encontrada morta nos fundos da casa do padrasto, em Itapetininga, no interior de São Paulo, nesta terça-feira (14). Segundo o g1, o corpo de Maria Clara Aguirre Lisboa foi achado concretado no quintal da casa. A mãe e padrasto da criança confessaram o crime e estão presos. 

Segundo a Polícia Civil, os suspeitos serão denunciados por homicídio e ocultação de cadáver. O delegado responsável pelo caso, Franco Augusto, informou que a dupla demorou cerca de dois dias para enterrar o corpo da criança nos fundos da casa. 

O corpo estava em uma cova rasa, já em estado avançado de decomposição, e apresentava sinais de lesões provocadas por instrumento contundente, possivelmente causadas por ferramentas.

Veja também

teaser image
Segurança

Suspeito usa Centro de Educação Infantil de Fortaleza para fugir da polícia e é preso

teaser image
Segurança

Cachorro é morto a pauladas no Interior do Ceará; polícia procura agressor

Investigação

O caso começou a ser investigado após a avó paterna da vítima denunciar o desaparecimento da menina ao Conselho Tutelar. O padrasto, Rodrigo Ribeiro Machado, e a mãe, Luiza Aguirre Barbosa da Silva, foram conduzidos à delegacia, onde confessaram o crime. 

A Polícia Civil pediu a prisão temporária dos suspeitos, e ainda investiga a responsabilidade dos pais de Rodrigo, que moravam e são os donos da casa onde o corpo foi encontrado. 

 

 

Assuntos Relacionados
Imagem mostra local onde corpo de criança foi encontrado
País

Mãe e padrasto são presos após matar e concretar corpo de criança em SP

O corpo apresentava sinais de lesões provocadas por instrumento contundente

Redação
Há 17 minutos
Imagem aérea da da cidade de Luís Eduardo Magalhães, na Bahia.
País

Tremor de terra surpreende moradores de Luís Eduardo Magalhães, na BA

Sismóloga comenta sobre a ocorrência desse fenômeno no País

Nathália Paula Braga*
14 de Outubro de 2025
Após a romaria, César decidiu adotar o cachorro, que recebeu o nome de Aparecido de Assis.
País

Cachorrinho acompanha romeiros até Aparecida e ganha tutor no fim da jornada

Fiéis caminharam 150 km de Guarulhos ao Santuário Nacional

Redação
14 de Outubro de 2025
Vela acesa em frente a tomada desligada.
País

Aneel fará inspeção em subestação do Paraná que causou apagão

A agência apura as causas que provocaram a interrupção no fornecimento de energia em nove estados

Redação
14 de Outubro de 2025
Falsa couve
País

Morre mulher que comeu 'falsa couve' em MG

Claviana Nunes da Silva, de 37 anos, estava internada em estado grave

Redação
14 de Outubro de 2025
imagens de ários estados brasileiros sem luz. A queda de energia foi nacional e aconteceu na madrugada da terça feira do dia 14 de outubro de 2025
País

Ceará e outros estados brasileiros são atingidos por 'apagão nacional'

De acordo com a Enel, 971 mil clientes foram afetados no interior do Ceará

Geovana Almeida
14 de Outubro de 2025
Homem sendo preso após perseguir ex-companheira em delegacia no Rio de Janeiro
País

Homem é preso após perseguir ex-mulher até delegacia no RJ e ameaçá-la no local

Suspeito de violência doméstica tentou fugir, mas foi preso após luta corporal com agente

Redação
13 de Outubro de 2025
Bombeiros em área onde avião de pequeno porte caiu. Uma casa foi atingida pela aeronave.
País

Avião monomotor cai sobre casa em Goiânia

A aeronave é um modelo anfíbio experimental, fabricado em 2008

Redação
13 de Outubro de 2025
Bombeiros resgatam sucuri em hotel em Rio Quente (GO)
País

Bombeiros resgatam sucuri em hotel em Rio Quente (GO)

Animal de cinco metros estava próximo a área de banho do hotel

Redação
13 de Outubro de 2025
Foto que contém um pé de Nicotiana glauca, conhecida como charuteira, tabaco-arbóreo ou fumo bravo. Imagem usada em matéria sobre uma família que comeu a planta falsa-couve.
País

Quatro pessoas da mesma família são internadas após comerem 'falsa couve' em MG

Suspeita da investigação é de que pessoas tenham sido envenenadas acidentalmente pela planta

Redação
12 de Outubro de 2025
Fotos pessoais, estilo selfie de Murilo Vinhal e Idael Farias, amigos que morrem após serem atingidos por raio durante pescaria no Rio Tocantins.
País

Tragédia no Rio Tocantins: corpos de amigos atingidos por raio durante pescaria são encontrados

Equipes estavam mobilizadas desde sábado (11) nas buscas

Redação
12 de Outubro de 2025
Foto mostra Arcebispo de Aparecida durante missa deste domingo
País

Em missa com Alckmin e Kassab, arcebispo de Aparecida pede que políticos votem em favor dos pobres

Dom Orlando Brandes comandou tradicional celebração voltada ao dia da santa considerada padroeira do Brasil

Redação e Agência Brasil
12 de Outubro de 2025
Foto que contém Ana Paula Veloso Fernandes, mulher acusada ser serial killer. Ela é loira, está com óculos escuros em cima da cabeça, veste uma camisa amarela escura e segura flores na mão esquerda.
País

Mulher é acusada de ser 'serial killer' após matar quatro pessoas envenenadas em SP e RJ

Irmã e filha de uma das vítimas também foram presas acusadas de serem cúmplices

Redação
12 de Outubro de 2025
Homem branco com barba por fazer, sentado em uma cadeira de rodas com uma bolsa de viagem no colo.
País

Comerciante intoxicado por metanol é salvo por vodca russa e recebe alta

Homem de 55 anos chegou a ficar em coma; caso resultou em sequelas, como baixa visão

Redação
12 de Outubro de 2025
Imagens dos milhares de fieis que se reúnem para o Círio de Nazaré em Belém
País

Círio de Nazaré reúne mais de 2,5 millhões em Belém durante seis horas de procissão

Berlinda do Círio percorreu centro histórico e pontos icônicos da capital do Pará

Redação
12 de Outubro de 2025
Imagem do PM morto durante romaria para Aparecida, vestindo uniforme e sorrindo, com balões brancos e pretos atrás.
País

PM é morto em assalto durante romaria para Aparecida

Policial militar foi baleado na madrugada deste sábado (11) durante caminhada até o Santuário de Aparecida

Redação
11 de Outubro de 2025
imagem do president do brasil com a bandeira brasileira ao fundo e ao lado da imagem do presidente dos estados unidos com uma bandeira ao fundo
País

Telefonema entre Lula e Trump: saiba como funcionam as ligações entre presidentes

Para que um ligação formal entre chefes de estado ocorra é preciso seguir um protocolo de negociação

Redação
11 de Outubro de 2025
Frascos de Metanol.
País

Brasil tem 29 casos confirmados de intoxicação por metanol, atualiza Ministério da Saúde

São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul são os estados com casos confirmados por esse tipo de intoxicação

Redação
10 de Outubro de 2025
Viaturas da Polícia Civil em frente à fábrica clandestina.
País

Polícia encontra fábrica 'pirata' ligada a intoxicações por metanol em SP

O estabelecimento foi identificado em São Bernardo do Campo e a proprietária foi presa

Redação
10 de Outubro de 2025
Imagem mostra jovem caindo em buraco após calçada ceder em Manaus
País

Calçada cede e jovem é 'engolido' por buraco em Manaus

Incidente aconteceu em uma rua do bairro Vila da Prata

Redação
10 de Outubro de 2025