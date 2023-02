Mãe de menino que morreu ao cair de prédio diz que deixou filhos com sobrinho

Jéssica Silva Ramos, mãe de Hallan Luiz Silva Ramos, prestou depoimento à Polícia do Rio de Janeiro na noite dessa segunda-feira (27). A fala dela estava sendo aguardada após o filho cair da janela e morrer no último domingo.

Segundo noticiado pelo g1, ela chegou com o rosto coberto e desmaiou na porta da distrital de Vila Isabel. Conforme o depoimento de Jéssica, ela foi para Ilha Grande às 5h de domingo (dia em que caso ocorreu), e deixou os seus três filhos com o primo deles.

De acordo com ela, Luiz Henrique (primo das crianças), é maior de idade, e havia combinado com ela de deixar o caçula, Luiz Octávio, na casa da madrinha do menino. Entretanto, Luiz Henrique teria que levar as outras duas crianças para não deixá-los sozinhos em casa.

O pai dos meninos, Stephan, não morava com eles, e, segundo Jéssica, ele confirmou que iria buscar Hallan e Davi no domingo (26), uma hora antes da tragédia ocorrer.

Quando notificada sobre a morte do filho, ao meio-dia, Jéssica ainda não tinha informações sobre Stephan. A mulher ressaltou que não teve conhecimento de que Hallan e Davi ficaram sozinhos no apartamento.

Quem morava na casa?

Jéssica;

Luis Felipe, irmão de Jéssica;

Marise, mãe de Jéssica e Luiz Felipe;

Os três filhos de Jéssica: Davi (8), Hallan (7) e Luiz Octávio (4);

O filho de Luis Felipe, Luiz Henrique, maior de idade.

Marise não estava em casa, e ainda não foi esclarecido onde o primo das crianças (responsáveis por elas naquele momento) estaria. Conforme a mãe de Hallan, o último contato com Luiz Henrique foi por volta das 9h, quando lhe pediu que desse banho nas crianças e esperasse Stephan.

“Por volta das 11h, Stephan respondeu às mensagens de Jéssica, afirmando que tinha ocorrido um imprevisto, pediu desculpas por não ter buscado as crianças mais cedo e afirmou que iria naquele momento”, finalizou o termo de declaração.