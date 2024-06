Leilão de Arroz: produto importado pelo Governo deve custar R$ 4 o quilo

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) promoveu nesta quinta-feira (6) um leilão público para a compra de arroz importado. Por ter subsídio do governo, o preço máximo do produto será de R$ 20 o pacote de 5 kg, em embalagens com identificação do governo federal — ou seja, R$ 4 o quilo. Foram adquiridos 263,3 mil toneladas do produto que serão distribuídas no prazo de 45 a 60 dias. A compra do grão ocorre devido à incapacidade do Rio Grande do Sul de exportar o produto após a tragédia climática que ocorre no estado.

“O único objetivo do leilão é garantir um acesso fácil e mais barato para a população a um alimento que é a base da alimentação do dia a dia das famílias do país”, explicou o presidente da Conab, Edegar Pretto.

A importação de arroz deverá estabilizar os preços no mercado interno, que tiveram uma alta média de 14%, chegando em alguns lugares a 100% após as inundações no Rio Grande do Sul, que produz cerca de 70% do arroz consumido no país. A produção local foi atingida tanto na lavoura como em armazéns, além de ter a distribuição afetada por questões logísticas no estado.

“Também houve uma desinformação, aconselhando consumidores a correr aos supermercados e fazer estoques sem nenhuma necessidade. Isso interferiu no mercado e tivemos uma subida grande nos preços”, explicou Pretto.

Pretto também afirmou que o governo não irá adquirir nenhum outro produto. "Não visualizamos a necessidade de nesse momento fazer compra externa de nenhum outro produto. Graças a Deus, a nossa expectativa é de uma boa safra agrícola", disse.