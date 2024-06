'Não sou Natalia Becker': Esposa de goleiro da seleção é confundida com esteticista investigada

A médica Natália Loewe Becker, esposa do goleiro Alisson Becker, da Seleção Brasileira de futebol, usou as redes sociais nessa quarta-feira (5) para esclarecer que não é a esteticista Natalia Becker, indiciada por homicídio com dolo eventual pelo uso do peeling de fenol que causou a morte do empresário Henrique Chagas na última semana. Por conta dos nomes iguais, internautas têm confundido as duas mulheres nas redes sociais.

"Esclarecimento: Não sou eu a 'Natalia Becker' da notícia da clínica de estética. É outra pessoa que tem o mesmo nome e último sobrenome. Nada relacionado", enfatizou a mulher do atleta.

Legenda: Natalia Becker esclarece que não é a estiticista indiciada por homicídio com dolo eventual em clínica de São Paulo Foto: Reprodução/Instagram

Natália Loewe Becker é médica e teve vínculo com o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul (Cremers). O registro foi cancelado em 2022, quando a profissional saiu do Brasil para morar com Alisson no exterior. O atleta joga no Liverpool, da Inglaterra, e foi convocado para disputar a Copa América deste ano pela Seleção Brasileira.

Já Natalia Fabiana de Freitas, que se apresenta como Natalia Becker, usa o Becker como um sobrenome fantasia. Ela é esteticista e proprietária da clínica de estética onde foi realizado o peeling de fenol que provocou a morte de Henrique Chagas.

Ela não é médica e não possui qualquer especialidade em dermatologia. Segundo a defesa da mulher, ela fez um curso online para poder realizar o procedimento estético. No entanto, a indicação da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) é de que o processo deve ser sempre realizado por médicos habilitados, de preferência em ambiente hospitalar, com o paciente sob efeito de anestesia e com monitoramento cardíaco.

O ácido de fenol tem a função de fazer a renovação na pele, trazendo um aspecto mais jovem. Por conta do efeito agressivo do produto, a pele passa pelo processo de descamação.

Clínica de estética

Natalia Becker divulga constantemente o procedimento do peeling de fenol. Ela tem mais de 230 mil seguidores no Instagram e se diz "criadora" de um protocolo estético premiado, e ainda se apresenta como especialista em melasma.

O perfil dela na rede social foi desativado e não pode mais ser encontrado. Ela possui duas unidades da clínica, uma em São Paulo e outra no Rio de Janeiro.

Entenda o caso

O empresário Henrique Chagas, de 27 anos, morreu na tarde de segunda-feira (3) após realizar o procedimento de peeling de fenol em uma clínica de estética na zona sul de São Paulo. Ele pagou R$ 4.500 pelo protocolo estético.

A Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para atender uma ocorrência no Studio Natalia Becker. Ao chegar ao estabelecimento, a equipe médica prestou socorro e tentou reanimar o homem, mas ele não resistiu.

Segundo uma testemunha, Natália iniciou o protocolo estético na vítima por volta das 10h30. Logo em seguida, ele começou a passar mal e veio a óbito.

A clínica onde o procedimento foi realizado, da qual Natalia Becker é proprietária, foi fechada e autuada pela Vigilância Sanitária municipal após a morte do jovem. Na decisão, foi informado que o estabelecimento "exercia procedimentos em desacordo com a legislação vigente", segundo a Secretaria Municipal da Saúde (SMS).