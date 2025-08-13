Justiça mantém prisão de Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma, após audiência de custódia

A Justiça de São Paulo manteve a prisão preventiva do empresário Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma, durante audiência de custódia nesta quarta-feira (13). As informações são do portal Metrópoles.

Sidney foi preso, junto a outras cinco pessoas, durante uma operação do Ministério Público de São Paulo (MPSP) que investiga um esquema bilionário de corrupção envolvendo auditores fiscais.

O grupo está detido no 8º Distrito Policial (DP) de SP. O empresário do setor farmacêutico foi encontrado em casa, uma chácara em Santa Isabel, na Grande São Paulo.

Entenda o esquema

A operação desarticulou um esquema que envolvia auditores fiscais tributários da Secretaria de Estado da Fazenda, em SP.

Os investigadores identificaram que um dos acusados teria arrecadado cerca de R$ 1 bilhão em propinas, desde 2021.

Esse fiscal manipulava processos administrativos para facilitar a quitação de créditos tributários às empresas. Outro preso é o diretor estatutário do grupo Fast Shop, Mario Otávio Gomes, encontrado em um apartamento na Zona Norte de São Paulo.

A força-tarefa é fruto de meses de trabalho investigativo, com análise de documentos, quebras de sigilo e interceptações autorizadas pela Justiça.

Os investigados poderão responder pelos crimes de corrupção ativa e passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro. As diligências seguem em andamento.