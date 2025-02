Irmãs morrem afogadas na piscina de vizinho, no Interior de SP; mãe das crianças é presa

Duas irmãs morreram afogadas na piscina de um vizinho, em São Carlos, no Interior de SP. A Polícia Civil está conduzindo as investigações sobre o caso, que aconteceu na noite dessa quinta-feira (6). A mãe das crianças foi presa nesta sexta-feira (7). As informações são da EPTV.

De acordo com o delegado Gilberto de Aquino, entrevistado pela EPTV, a Polícia foi acionada por volta das 19h, quando o proprietário da residência encontrou os corpos das irmãs, de 4 e 8 anos, boiando na piscina. As crianças teriam conseguido entrar na propriedade por meio de um portão que poderia ser aberto pelo lado de fora. Os corpos das crianças foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML).

A mãe das meninas, de 39 anos, deverá passar por audiência de custódia ainda nesta sexta. A Polícia investiga a possibilidade de homicídio culposo, caso seja constatado que houve negligência por parte da mãe, já que as crianças tinham sido deixadas sozinhas em casa.

Veja também País Avião de pequeno porte cai na Zona Oeste de São Paulo País São Paulo registra alta de mortes por dengue e febre amarela, informa Ministério da Saúde

As meninas estavam sob guarda provisória da avó paterna, que reside a poucas quadras do local. Segundo as autoridades, a mãe das vítimas é usuária de drogas e havia perdido a guarda por meio de um acordo com o Conselho Tutelar. Na quinta-feira, a mãe buscou as crianças na casa da avó e as levou para a própria residência. O pai, separado da mãe, estava no trabalho e não sabia que elas haviam sido retiradas da guarda da avó.

Havia conflitos frequentes entre a mãe e a avó paterna, pois a mãe desrespeitava a decisão do Conselho Tutelar e levava frequentemente as crianças para a casa dela, mesmo com as restrições.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.