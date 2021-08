Influenciador digital Wesley Pessano é morto a tiros dentro de carro de luxo no Rio de Janeiro

O influenciador digital Wesley Pessano Santarém, 19, foi morto a tiros, na tarde desta quarta-feira (4), em São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro. De acordo com testemunhas, o investidor em criptomoedas estava chegando ao local para cortar o cabelo. Ele foi emparelhado por outro veículo e baleado em um Porsche Boxster vermelho. As informações são do jornal O Globo.

Natural do Rio Grande do Sul, o jovem havia se mudado para Cabo Frio há aproximadamente um ano. Um homem que estava no banco do carona do carro de luxo foi atingido e, depois, levado a uma unidade de saúde. A reportagem não conseguiu detalhes sobre o nome, a idade e o quadro clínico dele.

Policiais civis e militares estiveram no bairro São João, onde o crime aconteceu. As informações iniciais apontam que o influenciador digital teve pelo menos quatro perfurações, incluindo uma na cabeça. No entanto, é preciso esperar o resultado da perícia. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML) de Cabo Frio. Linha de investigação O caso foi registrado na 125ª Distrito Policial, em São Pedro da Aldeia. Os agentes da Segurança Pública não descartam nenhuma linha de investigação, até mesmo a possibilidade de uma tentativa de roubo comum, já que o carro de luxo é avaliado em mais de R$ 440 mil. A princípio, contudo, nenhum pertence foi levado pelos assassinos. "Ainda é muito prematuro. As linhas de investigação dependem de vários fatos, das circunstâncias. Ainda falta a oitiva da testemunha, a pessoa que presenciou o fato, foi alvejada e sobreviveu. Existe a possibilidade de ter sido simplesmente um roubo, por ser um carro de luxo dentro de uma comunidade", disse o delegado titular da 125ª DP, Milton Siqueira Junior, em entrevista ao portal RLagos Notícias. 'Trader' do mercado financeiro Wesley Pessano se apresentava como "trader" do mercado financeiro e tinha mais de 124 mil seguidores no Instagram, no qual dava dicas sobre investimentos financeiros. A primeira postagem dele sobre o assunto foi feita no início de 2020. Na descrição da conta na rede social, ele prometia "liberdade financeira aos 18". Ostentação No mesmo perfil, além dos aconselhamentos, o investidor em criptomoedas mostrava fotos de carros de luxo, como o que ele foi morto, e viagens. Em uma das postagens, ele estava com o que parecia ser diversos maços de dinheiro ao lado da cabeça. Na última foto publicada no feed, há quatro dias, ele aparece ao lado do Porsche Boxster vermelho, mostrando uma carteira aberta e com várias notas de dinheiro. Na legenda, escreveu: "Antes eram poucos sapatos, hoje até gente tem no meu pé". Legenda: Última foto publicada por ele no feed, há quatro dias Foto: Reprodução/Instagram Horas antes de ser morto, o jovem fez postagens nos stories exibindo o computador, monitorando e comentando investimentos financeiros, e correndo em uma esteira. Canal no YouTube O influenciador digital também tinha um canal no YouTube chamado "Pessano Trader", no qual se apresentava como o "rei do pullback", expressão usada no mercado de ações que indica o melhor momento para comprar ou vender ativos que sofreram grande desvalorização. O canal dele no YouTube tem quase 14 mil inscritos e 204 mil visualizações. O primeiro vídeo foi postado há aproximadamente seis meses.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o Brasil