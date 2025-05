Homem pilota cadeira de rodas motorizada em meio ao trânsito de Niterói, no Rio de Janeiro

Um cadeirante foi flagrado circulando no meio do trânsito em uma avenida movimentada de Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, segundo informações do g1. O vídeo do momento foi compartilhado e viralizou nas redes sociais.

Pelas imagens, é possível perceber que o homem utiliza uma cadeira de rodas aparentemente adaptada com um motor, inclusive tendo velocidade suficiente para ultrapassar os carros. O "condutor" ainda aparece usando capacete.

Veja vídeo:

Veja também País Diocese afasta padre flagrado bêbado e pede orações ao sacerdote País Falsa médica que atendia crianças com cardiopatias graves é presa em Manaus

Riscos

Após a repercussão das imagens, a Niterói Trânsito S.A. (NitTrans), empresa responsável pelo sistema de trânsito da cidade, disse que está apurando o caso e tomará as medidas cabíveis, em parceria com os órgãos competentes.

Em nota, o órgão municipal destacou que a lei de trânsito só permite que veículos registrados, licenciados e conduzidos por pessoas habilitadas circulem nas vias públicas.

Ainda segundo a prefeitura, o uso de cadeiras de rodas motorizadas com modificações que as descaracterizam como equipamento de mobilidade pessoal representa risco grave tanto ao usuário quanto aos demais motoristas, sendo incompatível com as normas de segurança viária.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.