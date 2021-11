Homem mata esposa e filha e diz que cometeu crime por ordem divina

Um homem de 57 anos matou a esposa de 48 anos e a filha de 20 na cidade paraguaia Pedro Juan Caballero, fronteira com Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul. Ele confessou o crime, foi preso e disse que o fez por ter recebido uma "ordem divina". As informações são do G1.

O caso veio a tona após um vizinho sentir um mau cheiro vindo do local e acionar o Corpo de Bombeiros, segundo disse a Polícia Nacional do Paraguai. Os corpos das vítimas foram encontrados em estado avançado de decomposição na tarde da terça-feira (2).

Os corpos de mãe e filha estavam deitados em camas separadas, sem os órgãos, mas não apresentavam marcas de violência. Elas teriam sido mortas há cerca de 4 meses, conforme análise do médico legista Cesar González Haiter. A forma como elas foram assassinadas ainda será investigado.

Segundo o Ministério Público paraguaio, o homem morava com outros três filhos homens, um jovem de 22 anos e dois adolescentes. A investigação também tenta apurar se os jovens participaram do crime. Segundo a polícia, eles não denunciaram o pai nem comunicaram que os corpos continuavam na residência. Além disso, continuaram vivendo normalmente no imóvel.

