Homem mata conhecido a tijoladas após briga e joga corpo em cisterna; suspeito está foragido

Um homem de 35 anos, identificado como Johnatan Novaes Ferreira Barbosa, foi morto a tijoladas após uma briga na madrugada desse último domingo (6), em Luziânia (GO), no entorno do Distrito Federal (DF). O suspeito do crime seria um conhecido da vítima, que fugiu após o crime e é procurado pela Polícia.

O foragido é Renan Neves Guimarães, de 29 anos. Segundo o relato de uma testemunha, a dupla estava em um bar e foram embora no mesmo carro. As informações são do Metrópoles.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, os dois brigaram e Renan atingiu Johnatan com tijoladas e depois arrastou o corpo até uma cisterna.

Funcionário encontrou cadáver submerso

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) foi acionado por um funcionário que encontrou o cadáver submerso ao descer pelo poço. O veículo pertencente a vítima foi abandonado com a chave na ignição, próximo ao local.

O automóvel e os objetos da vítima foram entregues à esposa e ao irmão, depois de liberados pelo trabalho pericial.