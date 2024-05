Homem apontado como sequestrador e amante de Anic Herdy se gabava de ter muitas mulheres

Lourival Correa Neto Fadiga, preso suspeito de estar por trás do desaparecimento da advogada Anic Herdy, seria um homem de várias mulheres, conforme a denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro sobre o caso. As informações são do O Globo.

Parte do resgate pago pelo marido de Anic foi usado por Lourival para a compra de 950 celulares. Os aparelhos abasteceriam uma loja administrada por uma filha de Lourival, de acordo com a Polícia Civil.

O homem que vendeu os celulares no Paraguai por cerca de R$ 900 mil, Haled Hassan Sleiman, disse em depoimento que o cliente se gabava de ter várias esposas e que já tinha visto Lourival acompanhado por diferentes mulheres no país.

De acordo com as investigações, Lourival era amante de Anic. Os dois teriam forjado o sequestro dela para que Lourival recebesse um resgate de R$ 4,6 milhões pago pelo marido de Anic, o professor Benjamin Herdy.

Homem tinha três mulheres

A advogada teria agido por amor, mas, de acordo com agentes da Polícia Civil, nunca teria sido correspondida. Ela era uma das três mulheres com quem Lourival mantinha um relacionamento.

No inquérito, Lourival é descrito como galanteador, bom de papo e brincalhão. Anic de Almeida Peixoto Herdy, de 55 anos, foi vista pela última vez no dia 29 de fevereiro deste ano, em um shopping de Petrópolis (RJ).

Quatro pessoas suspeitas do envolvimento no sumiço de Anic foram presas pela Polícia Civil. Ainda não se sabe se a vítima está viva.