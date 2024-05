Mulher é assassinada enquanto dormia ao lado do filho de 2 anos em SC

Um assassinato chocou o município de Guaramirim, no norte de Santa Catarina, na última sexta-feira (24). Uma mulher de 40 anos foi morta a facadas enquanto dormia com o filho de dois anos na casa em que os dois moravam, no bairro de Nova Esperança, durante a madrugada. A criança não foi ferida.

Segundo a Polícia Militar de Santa Catarina, a vítima foi identificada Juliana Grasiela Pinheiro Wirth e era inquilina da namorada do suspeito do crime, identificado como Gilberto Ludvichak.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, Juliana havia denunciado o suspeito e a namorada por maus-tratos e o casal chegou a receber uma intimação por conta da denúncia.

Ainda segundo a PM, Gilberto esfaqueou Juliana enquanto ela dormia e, em seguia, mandou mensagens para a namorada, proprietária da casa, afirmando que "havia resolvido a situação".

Ele ainda chegou a enviar um vídeo do corpo da vítima para a namorada, que passou mal ao ver as imagens e precisou ser socorrida em um hospital.

O suspeito foi preso e confessou o crime ao tentar visitar a namorada no hospital. Segundo a PM, ele já havia sido condenado a 18 anos de prisão por matar a cunhada adolescente em 2014, mas estava em regime aberto.