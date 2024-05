Gerente da jovem atacada com soda cáustica foi informada por telefone e pensou ser trote: 'tragédia'

A gerente da loja onde trabalha a vítima do atacada com soda cáustica, na última quarta-feira (22), relatou que Isabelly Aparecida Ferreira Moro, de 23 anos, havia saído para o intervalo no momento em que foi atingida. A jovem ficou em estado grave e segue hospitalizada em Londrina, no Paraná.

A chefe da vítima, Thaís Carol Sfeir, informou que Isabelly trabalha há um ano como vendedora de roupas e que rotina era muito atarefada com as demandas de trabalho e de estudo. As informações são do g1.

"Ela gostava muito de treinar, ia todos os dias para academia, a princípio após o expediente, mas aí nesse ano ela começou faculdade, está cursando Direito em uma cidade vizinha, então seus horários mudaram, ela passou a ir todos os dias para academia no seu horário de almoço", detalhou.

O crime aconteceu durante a tarde, numa rua da área central da cidade de Jacarezinho, quando Isabelly foi surpreendida por uma pessoa que jogou a substância no rosto dela. A jovem teve queimaduras no rosto, no peito e na boca, além da possibilidade de ter ingerido a soda cáustica, levando ao agravamento do quadro.

Para Thaís, a situação é uma "tragédia". "Isabelly é uma colaboradora muito dedicada, prestativa, querida por todas as nossas amigas e clientes. Nossa relação profissional sempre foi muito boa, ela é muito ágil, disposta", pontou a gerente.

Chefe pensou que era um trote

Isabelly saiu para o almoço às 13h e foi para a academia, a uns 500 metros da loja, e quase uma hora depois disso Thaís recebeu uma ligação da prima da vítima, mas pensou se tratar de um trote.

"Recebi um telefonema da prima da Isabelly informando que ela estava entubada no Pronto Socorro da cidade. De imediato minha reação foi duvidar, falei que há pouco ela havia saído, que era engano, desliguei e liguei na Santa Casa", detalhou.

Foi quando chefe seguiu para a unidade hospitalar para confirmar a informação.

Mulher presa

A Polícia Militar do Paraná prendeu, nessa sexta-feira (24), a suspeita de jogar ácido em outra mulher na cidade de Jacarezinho. Conforme o boletim de ocorrência registrado pela Polícia, a suspeita foi encontrada na madrugada desta sexta, no pátio de um hotel.

Ela teria sido localizada após a própria acionar as autoridades de segurança, alegando que estava sendo perseguida por quatro homens, mas sem explicar o motivo. O nome dela não foi divulgado.

Os PMs suspeitaram da situação e questionaram à mulher se ela tinha envolvimento no caso. A suspeita, então, admitiu ter sido a responsável por jogar o produto químico na vítima e afirmou que cometeu o crime por ciúmes do ex-marido.