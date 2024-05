Mulher suspeita de jogar ácido em jovem alega que vítima fazia críticas sobre sua aparência

A mulher suspeita de jogar ácido em uma jovem na cidade de Jacarezinho, no Paraná, foi presa na madrugada desta sexta-feira (24) e afirmou, em depoimento à polícia, ter lido mensagens enviadas pela vítima criticando sua aparência. Ela confessou que a motivação do crime foi ciúme. As informações são do jornal O Globo.

A jovem Isabelly Aparecida Ferreira Moro, de 23 anos, teve ácido jogado em seu rosto enquanto voltava da academia na tarde de quarta-feira (22). A vítima está internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Universitário de Londrina.

Crime movido por ciúmes

De acordo com o delegado Tristão Antônio, a suspeita ficou irritada após ler mensagens depreciativas, supostamente enviadas por Isabelly.

"No depoimento, ela revelou detalhes e contou ter agido por ciúmes. Ela disse que, acidentalmente, teria manipulado o celular do seu convivente, que está na casa da mãe dele, porque ele está preso. Ela identificou algumas mensagens, em tese, enviadas por Isabelly que faziam comentários depreciativos em relação a ela e sua beleza. Isso a teria deixado irritada e surgiu a ideia de cometer o crime", disse o policial.

A mulher também descreveu o trajeto no dia do crime. "Ela foi ao supermercado, comprou soda cáustica e misturou com água. Ela também estudou o itinerário e o roteiro da vítima, então, quando Isabelly voltava da academia, ela arremessou [o líquido] e fugiu", explicou o delegado.

A polícia informou que a avó da suspeita contou que ela teria levado uma peruca de casa justamente na manhã anterior ao crime. "Nós tínhamos as imagens da câmera de segurança que contribuíram para identificar as roupas e a pessoa estava usando uma peruca. [...] Diante disso, confirmamos a suspeita e concluímos a investigação com a prisão preventiva", concluiu.

As investigações apontam ainda que a suspeita tem um filho com o homem, que já namorou Isabelly e está preso.

ENTENDA O CASO

Isabelly estava voltando da academia, na última quarta (22), quando uma pessoa se aproximou dela, jogou o produto químico na vítima e fugiu. A jovem sofreu queimaduras no rosto, no peito e na boca. É possível, ainda, que ela tenha ingerido a substância, o que pode ter agravado a situação de saúde.

Em imagens de câmera de segurança, é possível ver o momento em que a jovem corre pedindo ajuda para homens que encontra na rua.

Isabelly foi internada, em estado grave, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Universitário (HU) de Londrina. O HU detalhou que ela foi encaminhada ao Centro de Tratamento de Queimados sedada e intubada.