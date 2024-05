Jovem sofre ataque com ácido na volta da academia e fica em estado grave

A jovem Isabelly Aparecida Ferreira Moro, de 23 anos, sofreu ataque com ácido na última quarta-feira (22), enquanto retornava da academia. A Polícia Militar detalhou que uma pessoa, ainda não identificada, jogou o líquido na vítima enquanto ela caminhava por uma rua de Jacarezinho, no Paraná. As informações são do g1.

Em imagens de câmera de segurança, é possível ver o momento em que a jovem corre pedindo ajuda para homens que encontra na rua. As queimaduras atingiram o rosto, o peito e a boca. Além disso, ela chegou a ingerir um pouco da substância, agravando o quadro de saúde dela.

Isabelly foi internada, em estado grave, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Universitário (HU) de Londrina. O HU detalhou que ela foi encaminhada ao Centro de Tratamento de Queimados sedada e intubada.

Ainda segundo o g1, a vítima contou com a ajuda do barbeiro Décio Silva, que a levou para o hospital. "Eu peguei a menina, coloquei no carro e levei ela no hospital. Ela não conseguia falar nada. Não conheço ela, mas espero que ela se recupere. Se Deus quiser, ela vai sair dessa", disse.

Investigações sobre o caso

O caso está sendo investigado pela polícia civil, que recolheu para análise uma sacola preta e um copo molhado perto da cena da ocorrência. O delegado Tristão Borborema, responsável pelo caso, também acrescentou que estão realizando análise das imagens de câmera de segurança.

O suspeito usava uma peruca. "Câmeras de vigilância estão sendo checadas. O agressor usava uma peruca. Por ora, não há suspeitos", afirmou.