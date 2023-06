Hissam Hussein, prefeito que casou com adolescente, é alvo de operação do MP no Paraná

A casa do prefeito do município paranaense de Araucária, Hissam Hussein Dehaini, foi alvo de uma operação do Ministério Público do Paraná (MPPR), realizada nesta quinta-feira (1º), que apura possíveis crimes contra a administração pública. Em abril, o mandatário nomeou a sogra como secretária após casar com filha dela, uma adolescente de 16 anos.

O órgão não detalhou o que é apurado pela ação, já que o processo tramita em segredo de Justiça em "razão da natureza dos delitos investigados". As informações do portal G1.

Há quase dois meses, o MPPR confirmou que averiguava a suposta prática de nepotismo na Prefeitura de Araucária, devido à escolha de Hissam por Marilene Rôde para o cargo de titular da Cultura e Turismo. A mulher é mãe da atual esposa do político —, com 16 anos, enquanto ele tem 65 — e foi indicada à vaga um dia após a celebração da união do casal, que aconteceu em 12 de abril.

No dia 26 do mesmo mês, a exoneração da então secretária foi publicada no Diário Oficial pelo Município.

A ação tem outros alvos além de Hissam, mas os nomes não foram divulgados pelo órgão. Ao todo, 10 mandados de busca e apreensão foram cumpridos na sede da Administração de Araucária e endereços em Curitiba.

Em nota ao portal, a prefeitura confirmou a operação realizada no paço municipal e a inspeção de agentes no andar do governo e no jurídico. Nestes setores, nada foi apreendido ou copiado, conforme o comunicado da administração.

A operação contou com o apoio do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) e promotorias com atuação nas áreas da Infância e Juventude e da Proteção ao Patrimônio Público.