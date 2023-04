MP investiga nomeação de sogra de prefeito de 65 anos que se casou com adolescente; entenda caso

O Ministério Público do Paraná abriu investigação sobre o caso da nomeação de Marilene Rôde pelo prefeito de Araucária (PR), Hissam Hussein Dahaini (Cidadania). Marilene é mãe da adolescente de 16 anos com quem o prefeito, de 65, se casou no último dia 12. A mulher foi nomeada secretária de Cultura e Turismo da Cidade.

O procedimento do MP é sigiloso.

De acordo com a divulgação da candidatura de Hissam no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em 2020 ele possuía um patrimônio de mais de R$ 14 milhões. O homem completará 66 anos em 20 de agosto.

A Prefeitura de Araucária informou que não detém atribuições para se manifestar sobre a vida pessoal do prefeito e que Marilene, antes secretária-geral de Educação, "tem 26 anos de experiência no serviço público, com ampla vivência na área da Educação e em funções de chefia, assessoramento e direção".

Casamento com adolescente

A adolescente com quem o prefeito se casou foi 2º lugar do Miss Teen da cidade, que tem cerca de 150 mil habitantes.

O Código Civil permite que maiores de 16 anos se casem, desde que haja autorização de ambos os pais. Os proclamas da união entre o prefeito e a adolescente foram publicados no Jornal Oficial dos Cartórios de Registro Civil.

No Twitter, usuários subiram a hashtag "pedófilo" para falar do caso, que foi um dos assuntos mais comentados na rede social na terça-feira (25).

O que diz o prefeito

A reportagem do Estadão procurou o prefeito Hissam, através da assessoria de imprensa da Prefeitura de Araucária, que enviou uma nota:

Informamos que a Secretaria Municipal de Comunicação Social (SMCS), no estrito cumprimento do que determina a legislação municipal, apenas se manifesta acerca de questionamentos feitos com relação a atos praticados por seus agentes no estrito exercício do cargo para o qual foram eleitos e/ou nomeados, bem como em situações em que o fato questionado influencie diretamente na execução da política pública de responsabilidade de seu praticante. Logo, não se enquadrando o presente questionamento na premissa acima, desde já, informamos que esta SMCS não se manifestará sobre o assunto.

Sobre o questionamento acerca da nomeação de Marilene Rode, até então diretora geral da Secretaria de Educação, para o cargo de secretária municipal de Cultura e Turismo (SMCT), em 14/04, informamos que a decisão acerca da composição de seu secretariado é ato discricionário do chefe do Poder Executivo, o qual entendeu que a servidora em questão reúne as condições necessárias para o exercício do cargo, vez que possui 26 anos de experiência no serviço público, com ampla vivência na área da Educação e em funções de chefia, assessoramento e direção, inclusive nesta Municipalidade.

Histórico de trabalho em Araucária: Marilene Rode passou de assessora na Secretaria de Educação (nomeada em agosto de 2021) a diretora geral da Secretaria de Educação (SMED) em 03/01/2022. De diretora geral da SMED para secretária de Cultura e Turismo em 14/04/2023.

CPI apurou elo do prefeito com tráfico

Em março de 2000, o político, que na época era empresário, foi preso preventivamente após ser acusado pelo crime de formação de quadrilha e por ter supostamente pago propina a policiais em troca de proteção em Araucária. No dia 1º daquele mês, ele defendeu ser inocente das suspeitas durante um depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Narcotráfico, da Câmara Federal.

Na ocasião, ele foi ouvido pelos parlamentares, que apuravam o suposto envolvimento dele com o tráfico no município e na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), com um laboratório de refino de droga, além de proteção a traficantes.

Em 2010, o homem foi inocentado das acusações pela Justiça. "O próprio Ministério Público, que havia acusado Hissam de associação para traficância, considerou, no decorrer do processo, que não haviam evidências que comprovassem o crime", diz a decisão judicial, conforme o portal Uol.