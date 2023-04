Idoso de 71 anos é sequestrado após marcar encontro com jovem por aplicativo

Um idoso de 71 anos foi sequestrado após marcar um encontro por aplicativo com uma jovem, no último domingo (23), em São Paulo. Ele foi resgatado pela Polícia Militar na tarde de segunda-feira (24).

A jovem tem 16 anos e mentiu ao idoso dizendo que tinha 19. Os dois trocavam mensagens há sete dias e marcaram um encontro em Santos, segundo reportado pelo portal g1.

O idoso levou a jovem para a casa, quando ela pediu uma carona até a residência da família, em São Vicente, alegando que não conseguia falar com a mãe. Ao chegar ao local, o homem foi abordado por três homens e levado para o alto do Morro do Voturuá

Em depoimento à polícia, o homem relatou que foi ameaçado pelo grupo e obrigado a realizar transferências bancárias para uma conta indicada pelos criminosos. Foram transferidos R$ 500,00, segundo a vítima.

Resgate

A Polícia Civil foi acionada pela filha do homem, que registrou Boletim de Ocorrência após identificar uma transação suspeita na conta bancária do pai.

Os policiais utilizaram o GPS do celular do homem e identificaram a região em que ele estava. O idoso foi encontrado deitado em um matagal.

Ao chegar no local, os policiais abordaram a adolescente após identificarem atitude suspeita. Ela estava com os documentos e um crachá com o nome da vítima e foi apreendida. Os três suspeitos que estavam perto do local conseguiram fugir.

O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios de Santos como ato infracional de extorsão, sequestro, roubo e cárcere privado. A menor de idade foi encaminhada a uma unidade da Fundação Casa.