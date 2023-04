Padre é afastado da Arquidiocese de Brasília por vazamento de vídeos de sexo com homem

O padre José Maria, pároco da paróquia São Camilo, da Asa Sul, foi afastado pela Arquidiocese de Brasília após vazamento de vídeos de sexo com outro homem. Os vídeos, obtidos pelo Metrópoles, viralizaram nesta terça-feira (25), mas foram gravados em dezembro de 2022.

Embora não seja considerado crime, o ato vai contra os dogmas da Igreja Católica.

Por nota, a Arquidiocese de Brasília informou que foi surpreendida com o conteúdo envolvendo o padre. A instituição informou que tais atos não coincidem com os os ensinamentos da Igreja e com a conduta que deve ser vivida pelos ministros ordenados.

"Arquidiocese de Brasília, na pessoa do Cardeal Arcebispo Dom Paulo Cezar Costa e dos seus Bispos Auxiliares, lamenta a situação e dispõe que o padre José Maria dos Santos fique afastado das atividades paroquiais e de outros encargos pastorais na Arquidiocese", esclarece.

A Arquidiocese concluiu o pronunciamento convidando a comunidade paroquial de São Camilo de Lellis para se unir em oração.