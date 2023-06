Procuradora reclama de salário de R$ 37 mil: 'só para meus brincos, pulseiras e sapatos'

A procuradora Carla Fleury de Souza, de Goiás, criticou a remuneração dos membros do Ministério Público. Ela disse que salário que recebe, de cerca de R$ 37 mil, é só para suas "vaidades". A profissional deu a declaração, que repercutiu nas redes sociais, na sessão do Conselho do Ministério Público goiano de segunda-feira (29).

ASSISTA À DECLARAÇÃO

"Graças a Deus meu marido é independente. Eu não mantenho minha casa. O meu dinheiro é só para fazer minhas vaidades. Graças a Deus. Só para os meus brincos, minhas pulseiras, meus sapatos", afirmou Carla.

Filha de promotor, Carla Fleury afirmou que os vencimentos dos profissionais de início de carreira não acompanham a inflação.

Carla Fleury de Souza Procuradora Tenho dó dos promotores que estão iniciando aqui a carreira. Os promotores que têm filhos na escola, que têm que pagar as contas. Porque hoje em dia o custo de vida é muito caro."

O último concurso para promotor substituto do Ministério Público de Goiás indica que a remuneração inicial do cargo é de R$ 28.884, 20.