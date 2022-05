Gabriel Monteiro vira réu por filmar sexo com adolescente no Rio de Janeiro

O vereador Gabriel Monteiro (PL) passou a ser réu depois que a Justiça do Rio de Janeiro, no início de maio, aceitou a denúncia feita em abril pelo Ministério Público (MPRJ). Ele fez filmagem em relações sexuais com uma adolescente. As informações são da TV Globo.

O juiz em exercício Marcelo Almeida de Moraes Marinho, do VII Juizado da Violência Doméstica, afirmou que estão "presentes [na denúncia] pressupostos legais autorizadores do exercício do direito de ação penal".

Em nota, a defesa de Gabriel Monteiro afirmou que, "conforme depoimento da suposta vítima, já divulgado pela imprensa, a mesma afirmou à época ao vereador possuir 18 anos de idade".

Ainda segundo comunicado, o vereador deve apresentar todas as provas, cumprindo o ritual de defesa do processo em curso.

Conselho de Ética rejeita pedido anular processo disciplinar

A denúncia da Promotoria de Justiça, apresentada no dia 8 de abril, detalha que o vereador, "de forma livre e consciente, filmou por telefone celular cena de sexo explícito" com uma adolescente que, na época, tinha 15 anos.

Segundo trecho da denúncia oferecida à 28ª Vara Criminal da Capital, a vítima conheceu Gabriel em uma academia do condomínio onde o vereador mora.

O MP narra que os dois trocaram mensagens e que, em determinado momento, Gabriel Monteiro convidou a adolescente para ir na mansão dele, num condomínio de luxo na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.

Também de acordo com a promotoria, passados cinco meses desde o primeiro encontro, o parlamentar usou o próprio celular para filmar a adolescente enquanto eles tinham relações sexuais.