Ex-assessor de Gabriel Monteiro relata ameaças após denúncias contra vereador

Vinícius Hayden Witeze, ex-assessor do vereador Gabriel Monteiro (PL-RJ), registrou queixa de ameaça contra o ex-PM na zona oeste do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (18). Segundo Vinícios, as ameaças foram recebidas por meio das redes sociais após ele divulgar dados pessoais de Gabriel.

De acordo com informações do portal Metrópoles, a polícia apreendeu o celular de Witeze. O ex-assessor disse à polícia que fazia parte de um grupo de funcionários do vereador que investigava políticos, como secretários municipais e estaduais e deputados estaduais.

Ainda segundo Vinícius, Gabriel Monteiro fazia orgias com menores de idade, incluindo o uso de drogas.

Denúncias contra Gabriel Monteiro

O Ministério Público já denunciou o vereador por usar o telefone celular “de forma livre e consciente” para filmar uma adolescente de 15 anos durante relações sexuais.

Gabriel Monteiro é acusado ainda de estupro de quatro mulheres, além de assédio moral e sexual de ex-funcionários. Ele também recebeu denúncias por forjar vídeos com pessoas em situação de vulnerabilidade no YouTube.

O parlamentar enfrenta processo de cassação na Câmara de Vereadores.

