Fies divulga lista de pré-selecionados nesta terça-feira (14); veja como acessar

O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) divulga nesta terça-feira (14) o resultado da chamada única para o 1º semestre de 2023, no site do Programa. Os candidatos pré-selecionados deverão complementar a inscrição entre os dias 15 e 17 de março.

Quem não for selecionado na chamada regular já está automaticamente na lista de espera para almejar vagas não preenchidas anteriormente. A convocação da lista de espera ocorrerá de 21 de março a 18 de maio, e os candidatos devem ficar atentos às convocações, acessando o sistema de inscrição do Programa.

O Fundo de Financiamento Estudantil é um programa social que concede financiamento a estudantes com renda bruta familiar per capita de até três salários mínimos, a partir da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Ao final do curso, o financiado pagará as prestações conforme o seu limite de renda, com juros zero.

O Programa teve 205.177 candidatos inscritos para primeiro semestre deste ano, e para esta etapa, foram disponibilizadas 67.301 vagas de concessão de financiamento. Medicina, direito, enfermagem, odontologia e psicologia foram os cursos mais procurados, segundo o Ministério da Educação.

Mudanças no programa