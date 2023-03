Como ver a lista de espera do Sisu 2023? Saiba onde conferir as informações

A convocação dos candidatos que participam da lista de espera do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) já pode ser acessada.

No sistema, os estudantes utilizam a nota do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) de 2022 para tentar uma vaga em universidades e instituições de ensino superior do Brasil.

O processo é feito pelas instituições a partir desta segunda-feira (13).

COMO ACESSAR A LISTA DE ESPERA?

O estudante pode conferir se o nome consta na lista de espera do curso desejado. O primeiro passo é acessar o Portal Único de Acesso Ensino Superior e logar na plataforma com os dados da conta gov.br.

O candidato deve checar junto à universidade ou instituição de ensino a documentação necessária, o local e o horário para matrícula.

Vagas no Ceará

No Ceará, as vagas são ofertadas na Universidade Federal do Ceará (UFC), Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), Universidade Federal do Cariri (UFCA) e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE).

Na UFC, a solicitação de matrícula dos classificados na lista de espera estará disponível das 8h de terça-feira (14) até o meio-dia da quinta-feira (16). Já no IFCE as inscrições começam na quarta-feira (15) e seguem até a próxima segunda-feira (20) - o estudante deve checar o curso de acordo com o dia.

O Ceará é o 10º Estado do Brasil com mais oportunidades em universidades públicas no Sistema de Seleção Unificado (Sisu) 2023. Ao todo, são 11.333 vagas.

O QUE É O SISU?

O Sisu reúne em um sistema gerido pelo Ministério da Educação (MEC) as vagas ofertadas por instituições públicas de ensino superior de todo o Brasil. A grande maioria é ofertada por instituições federais. O sistema executa a seleção dos estudantes com base na nota do Enem.

Cada candidato pode escolher até duas opções de curso. É possível alterar as opções ainda durante o processo de inscrição. Na edição do Sisu deste ano, são ofertadas 226.399 vagas em 128 instituições públicas, sendo 63 delas universidades federais.