Escalada de mortes continua, e Brasil perde 3.650 vidas para Covid-19 em 24 horas

O Brasil bateu mais um recorde dramático e registrou 3.650 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com dados do Ministério da Saúde. Desde o início da pandemia até as 19h20 desta sexta-feira (26), o País perdeu 307.112 pessoas para a doença.

Em um dia, foram confirmados 84.245 novos casos do novo coronavírus. Ao todo, 12.404.41 pessoas já foram infectadas pela doença em um ano da crise de saúde.

Dia após dia o Brasil supera o número de óbitos. Em 16 de março, as mortes diárias subiram para 2 mil . Uma semana depois, pela primeira vez em mais de um ano de pandemia, o País registrou mais de 3 mil mortes por Covid-19 em um único dia, chegando a 3.251 óbitos.