Brasil tem segundo dia seguido com mais de 2.600 mortes por Covid-19 em 24 horas

O Brasil registra, pelo segundo dia seguido nesta semana, mais de 2.600 mortes por Covid-19 no intervalo de 24 horas. Nesta quarta-feira (17), foram contabilizados 2.648 novos óbitos pela doença, segundo atualização do Ministério da Saúde (MS).

Com isso, já são 284.775 vidas perdidas desde o início da pandemia. Novos casos somam 90.303 - um recorde. Isso faz o País chegar a 11.693.838 confirmações de infecções pelo novo coronavírus.

O País vem de uma série sucessiva de recordes alarmantes nesta segunda onda epidêmica do novo coronavírus. A marca recorde mais recente ocorreu no boletim do MS dessa terça-feira (16), quando 2.841 óbitos foram anotados.

Ceará

O Ceará chegou a 12.585 óbitos por Covid-19 nesta quarta. Em 24 horas, o Estado teve oito mortes confirmadas pela doença.

Ao todo, o Estado já confirmou 484.921 casos de Covid-19.

Nesta quarta, 95,51% dos leitos de UTI Adulto estão ocupados no Estado. Em enfermarias, o percentual é de 81,35%.