Brasil bate recorde com 2.841 mortes por Covid-19 em 24 horas

O Brasil atinge mais um recorde dramático desde o início da pandemia e registra 2.841 óbitos por Covid-19 nas últimas 24 horas. Desde o início da crise até esta terça-feira (16), foram 279.286 mortes. Os dados são do Ministério da Saúde (MS), atualizados às 19h15.

Até então, o maior número em um dia havia sido registrado na última quarta-feira (14), com 2.286 óbitos. O número de casos chegou a 11.603.535 em todo o País. Destes, 84.362 contabilizados de ontem para hoje.

Ceará

O Ceará atingiu o número de 12.466 mortos pelo novo coronavírus, de acordo com o IntegraSUS, atualizado às 17h50 desta terça. Um total de 111 óbitos entrou na contagem de ontem para hoje.

Nesta segunda-feira (15), havia 12.355 óbitos registrados até as 20h5. Menos de 24 horas depois, às 17h50 desta terça, o número subiu para 12.466.

Nas últimas 24h, nove pessoas morreram por complicações da doença no Estado.

Internações no Ceará

As internações em leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) para pacientes adultos com Covid-19 chegaram a 94,7% de ocupação no Ceará. Já 80,35% das enfermarias estão ocupadas.

Ao todo, 633 pessoas com a doença estão sendo atendidas em Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), 264 estão em máscara reservatório e 137 em ventilação mecânica.

Vacinação no Ceará

VACINÔMETRO NO CEARÁ | COVID-19

O Estado vacinou 425.318 pessoas do grupo prioritário desta etapa contra a Covid-19. Destas, 177.384 receberam a segunda dose do imunizante, de acordo com o Vacinômetro, atualizado às 12h desta terça-feira (16) pela Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa).

Ao todo, foram 602.702 doses aplicadas. A vacinação começou no Ceará no dia 18 de janeiro, após a chegada da primeira remessa de 229,2 mil doses da CoronaVac. Em 23 de janeiro, chegou um segundo lote de imunizantes, com 72,5 mil unidades da vacina de Oxford/AstraZeneca.

Em 25 de janeiro, chegou novo carregamento com 33,2 mil imunizantes da CoronaVac — vacina que também veio no quarto lote, com 115 mil doses, em 6 de fevereiro. Já o quinto e o sexto lotes chegaram no último dia 24 de fevereiro. O sétimo lote chegou com 115,6 mil doses. Já o oitavo teve 109.800 - todas CoronaVac.

Veja o raio-x da vacinação no Ceará

Total de doses recebidas: 695.200

Estoque reserva: 49.160

Número de pessoas vacinadas: 425.318

Quantos receberam a segunda dose: 177.384

Tempo de campanha: 56 dias

Média de vacinados por dia: 7, 5mil

Tamanho do primeiro grupo prioritário: 619.576 pessoas, entre idosos e profissionais de saúde

Total a ser vacinado no Estado (grupo prioritário): 2.894.433