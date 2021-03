Pelo segundo dia seguido, Brasil registra mais de 2 mil óbitos por Covid-19 em 24 horas

O Brasil contabilizou, pelo segundo dia consecutivo, mais de 2 mil mortes em decorrência do novo coronavírus. Segundo dados atualizados nesta quinta-feira (11) pelo Ministério da Saúde, nas últimas 24 horas, o País registrou 2.233 óbitos pela Covid-19, totalizando 272.889 vidas perdidas.

Nesta quarta-feira (10), o recrudescimento da pandemia já tinha levado o Brasil a bater um recorde diário, com 2.286 mortes.



Em 24 horas, foram contabilizados 75.412 novos casos de Covid-19, elevando o total para 11.277.717.

Ceará

No Ceará, conforme a plataforma IntegraSUS, atualizada pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), cinco pessoas morreram por Covid-19 nas últimas 24 horas. E 102 óbitos foram acrescentados no sistema entre ontem e hoje.

Ao todo, o Estado soma 12.116 mortes pela doença desde o começo da pandemia. Já são 459.782 casos confirmados, com 63.678 ainda em investigação.