Brasil bate novo recorde de mortes por Covid-19 com 2.286 registros em 24 horas

Em 24 horas, o Brasil registrou 2.286 mortes por Covid-19, um novo recorde de óbitos diários. Os dados são do Ministério da Saúde e foram atualizados às 18h10 desta quarta-feira (10). Ao todo, a pandemia já deixou 270.656 mortos no País. No Ceará, quatro pessoas morreram nas últimas 24 horas. O Estado soma 12.014 óbitos desde o início da pandemia.

O Brasil vive sucessivos recordes de mortes por coronavírus neste que é o pior momento da pandemia. O recorde anterior tinha sido registrado na terça-feira (9), com 1.972 casos. Na semana passada, foram 1.910 óbitos no País em um dia.

Com 79.866 casos confirmados nas últimas 24 horas, o Brasil soma 11.202.305 registros da doença.

Ceará

O Ceará ultrapassou a marca de 12 mil mortes pela Covid-19, com 105 registros contabilizados pela plataforma IntegraSUS, da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), nas últimas 24 horas. Os dados foram colhidos às 16h46. Desse total, quatro foram óbitos que aconteceram no período.

O Estado tem, até agora, 454.325 casos confirmados de Covid-19. Outros 61.246 permanecem em investigação.

Ao todo, 328.305 casos foram classificados como recuperados. E o Estado já aplicou 1.489.754 exames para detecção da doença.