Ceará recebe nova remessa de vacinas contra Covid-19 nesta quarta-feira (3)

O Ceará recebeu, na manhã desta quarta-feira (3), nova remessa de vacinas contra a Covid-19. O lote, com 115.600 doses de CoronaVac, será destinado à imunização de idosos a partir de 75 anos e trabalhadores da saúde, segmentos que estão no grupo prioritário.

Desse lote, 50% das vacinas serão usadas na primeira dose, e os outros, na segunda aplicação. Esse é o sétimo carregamento de imunizantes que chega ao Estado.

Na última segunda-feira (1º), o governador Camilo Santana, no entanto, anunciou que o lote que chegaria até esta quarta teria 122 mil doses, após confirmação com o Ministério da Saúde. O número menor se deve a uma alteração na planilha de distribuição das vacinas por parte da Pasta federal, informou a Secretaria da Saúde do Estado (Sesa-CE) nesta quarta.

Na ocasião, ele acrescentou que trataria da possibilidade de compra direta da vacina russa contra o novo coronavírus, a Sputnik V, em visita a Brasília.

Até esta terça-feira (2), o Ceará aplicou 400.281 doses da vacina na população. No Estado, 303.266 receberam a primeira dose, e 97.015, o reforço do imunizante.

Remessas da vacina

A vacinação começou no Ceará no último dia 18 de janeiro, após a chegada da primeira remessa de 218 mil doses da CoronaVac. Em 23 de janeiro, chegou um segundo lote de imunizantes, com 72,5 mil unidades da vacina de Oxford/AstraZeneca.

Em 25 de janeiro, chegou novo carregamento com 33,2 mil imunizantes da CoronaVac — vacina que também veio no quarto lote, com 115 mil doses, em 6 de fevereiro. Já o quinto e o sexto lotes chegaram no último dia 24.