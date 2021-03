Ceará ultrapassa 400 mil doses de vacina aplicadas contra a Covid-19

Vacinômetro da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) aponta que o Estado já aplicou 400.281 doses do imunizante contra a Covid-19. Deste cálculo, 303.266 pessoas receberam a 1ª dose (D1), o equivalente a 71,27% do total; e 97.015 receberam a 2ª (D2), o que representa 62.20%.

Até a atualização desta terça-feira (2), o Ceará já distribuiu um total de 530.385 doses, sendo 380.602 da primeira e 149.783 da segunda. Números foram informados pela Sesa na tarde de hoje.

86,01% dos idosos acima de 75 anos já foram vacinados com o primeiro esquema do imunizante. 74,07% dos profissionais de saúde já receberam a D1, enquanto 67,98% tiveram a D2 aplicando, completando a imunização.

No público indígena, 84,62% já receberam D1, enquanto 41,58% tomaram a D2. A Sesa já recebeu 579.600 doses de vacinas contra a Covid-19, sendo 426.600 da CoronaVac e 153.000 da AstraZeneca/Oxford.

Há, em reserva técnica, 46.442 doses de CoronaVac e 2.720 da AstraZeneca. O Ceará já recebeu seis lotes desde o início da campanha de vacinação em 18 de janeiro.

Novo lote nesta semana

O governador Camilo Santana (PT) anunciou que um novo lote com 122 mil doses da CoronaVac chega até quarta-feira (3) ao Ceará. Com esse, será o sétimo carregamento de vacinas contra a Covid-19 recebido pelo Estado desde o início da campanha, em 18 de janeiro.