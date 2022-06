Dia do Vigilante é comemorado hoje (20); veja frases de homenagem

Nesta segunda-feira (20), é celebrado o Dia do Vigilante no Brasil, uma profissão regulamentada em 1983 com a sanção da lei de número 7.102 na Constituição brasileira.

Os profissionais têm como trabalho a vigilância patrimonial de estabelecimentos públicos ou privados.

Para exercer a profissão, é necessário ser aprovado em curso de formação de vigilante, feito em estabelecimento com funcionamento autorizado. O profissional ainda deve ter idade mínima de 21 anos e instrução correspondente à 4ª série do primeiro grau.

Os vigilantes também precisam ser aprovado em exame de saúde física, mental e psicotécnica, não ter antecedentes criminais registrados e estar quite com as obrigações eleitorais e militares.

FRASES PARA O DIA DO VIGILANTE

"Ser Vigilante é ser cidadão, consciente da sua importância na sociedade, é cuidar o patrimônio e das pessoas com zelo e dedicação. Feliz dia!!"

"Obrigado, Vigilante, por zelar pelos meus bens, vida e família com atenção, respeito e seriedade. Parabéns pelo seu dia!"

"Seu trabalho incansável, as noites de vigília, a atenção sempre redobrada, fazem do seu ofício um dos mais nobres que existem! Parabéns"

"20 de junho: Dia do Vigilante! A você, nosso querido vigilante e amigo, todos os parabéns e um muito obrigado por tanta dedicação!"